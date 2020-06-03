Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM Полпред в УрФО Николай Цуканов взял на личный контроль ситуацию с убийством 27-летнего предполагаемого грабителя, которого застрелили в ходе штурма его квартиры в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в полпредстве.

Цуканов вызвал на совещание начальников силовых структур. На встрече обсудили все подробности инцидента.

«По итогам совещания полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов взял на контроль ситуацию, связанную с применением оружия при задержании жителя Екатеринбурга», — сообщают в полпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемого грабителя убили сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры гражданина. По версии силовиков, тот угрожал росгвардейцам и выставил предмет, похожий на автомат, а до этого брызнул газом в лицо полицейскому.

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