Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону, несмотря на завершение подготовки пляжей к купальному сезону, посещать места массового отдыха запрещено. Об этом жителям областного центра напомнили в городском управлении по делам ГО и ЧС 3 июня, передаёт ИА REGNUM.

«Ежегодно 1 июня традиционно открывается купальный сезон. В 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции посещение мест массового отдыха граждан на водных объектах запрещено», — уточнили спасатели.

В настоящее время большинство пляжей благоустроены, обработаны и готовы к приёму отдыхающих. Однако купальный сезон закрыт до особого распоряжения.