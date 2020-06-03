Йошкар-Ола, , 15:38 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 июня выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1894 случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, темп прироста заболеваемости составил 2,2%, а коэффициент распространения COVID-19 — 0,92. Из числа новых носителей вируса 16 человек были госпитализированы.

В минздраве республики уточнили, что в инфекционных стационарах республики лечится 526 человек. Из них с пневмонией — 489, с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 217 пациентов.

За сутки выписаны 68 человек, всего в регионе выздоровели 1513 граждан. 13 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл было выявлено 39 новых случаев заражения SARS-CoV-2. За предыдущие сутки были выписаны 66 граждан.