Роквилл, США, , 15:37 — REGNUM Энтузиаст с ником Negate The Stars создал модификацию, которая добавляет в Doom Eternal функцию «рокетджампа» (ракетного прыжка). Об этом 3 июня сообщает портал Shazoo.

Теперь, как и в оригинальной Doom, Палач Рока может выстрелить себе под ноги из ракетницы, чтобы взлететь в воздух. Сообщается, что у модификации есть три вариации: с полным уроном от выстрела, с уроном в 50% и без урона вообще.

Напомним, Doom Eternal — это популярный экшен от первого лица, разработанный американской студией idSoftware. Его релиз состоялся 20 марта 2020 года.

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