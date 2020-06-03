3 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Совфед принял закон, разрешающий студентам педагогических вузов преподавать в школах. Ожидается, что правом работы в школе студенты смогут воспользоваться уже с нового учебного года.

Александр Умрихин, , 16:50 — REGNUM Совет Федерации одобрил поправки в закон, предоставляющие право студентам старших курсов педагогических вузов вести уроки, кружки и факультативы в школах. Отныне студенты на законодательном уровне смогут вести трудовую деятельность, уже набравшись опыта в своих «альма-матер». Но сами педагоги признают: такая система де-факто действует уже давно. В тонкостях новых-старых изменений разбирается ИА REGNUM.

Воробьева И. Учительница. 1957

Одной ногой — в вузе, другой — в школе

Поправки, инициированные российским правительством, внесены в закон «Об образовании в РФ». По словам зампреда комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Смирнова, к работе в школах будут допущены студенты четвёртых курсов педагогических вузов, успешно сдавшие сессию.

Помимо студентов педвузов, к работе в школе смогут привлекаться и учащиеся технических вузов — уже с третьего курса. Однако они смогут преподавать лишь в рамках секций и кружков, таких как робототехника.

При этом подчёркивается, что регламент допуска студентов к работе в школах определят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд.

Ничего не изменилось

Однако, несмотря на кажущуюся свежесть данной идеи, практика привлечения студентов старших курсов педагогических вузов существует давно.

«Я начала преподавать в компании дополнительного образования, обучаясь на втором курсе МПГУ. На четвёртом курсе меня пригласили работать в школу. Мне кажется, что то время, пока я училась в университете и работала учителем, было самым наполненным с точки зрения развития. Когда просто учишься, — не понимаешь, где и когда тебе это пригодится. Начиная преподавать, понимаешь, зачем нужно всё то, что тебе рассказывают на лекциях. Именно тогда может сформироваться конкретный запрос, а не просто интерес. Появляются вопросы, которые ты можешь задать преподавателям в вузе, получить ответ и помощь», — говорит учительница русского языка и литературы ГБПОУ Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола» Мария Валюгина.

На замену профстандарту

Специалисты отмечают, что рассмотрение соответствующих поправок в законопроект было вызвано принятым не так давно профессиональным стандартом педагога. Согласно этому профстандарту, заниматься преподавательской деятельностью в школе могут только лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Соответственно, школы, которые перешли на профстандарт, уже не смогут привлекать на работу молодые кадры. Эксперты считают, что именно это положение повлекло за собой необходимость принятия закона.

Мария Валюгина считает, что тем, кто будет работать в школе во время учёбы в университете, необходима «выстроенная система наставничества и коммьюнити»: «Иначе это будет обучение в виде забрасывания на середину реки: выплывешь или нет? При таком подходе даже достойные могут утонуть. Удачные варианты поддерживающих систем уже есть: например, программа «Учитель для России». Думаю, это позитивный опыт, который можно масштабировать».

Подспорье для студенчества

Как считает учитель одной из школ Москвы Святослав Михайлычев (имя изменено), к позитивным моментам данного законопроекта можно отнести и функцию подработки для студентов, которые традиционно испытывают нехватку денежных средств в молодом возрасте: «Я сам помню, как был студентом и занимался репетиторством. Но что такое репетиторский стаж по сравнению с педагогическим? Да и потом, как показывает практика, работа «в поле» очень закаляет и прививает к работе с реалиями».

С ним согласна и Мария Валюгина, которая считает, что самые активные студенты во время обучения идут работать куда угодно, чтобы зарабатывать: «Происходит утечка кадров, а вот возможность работать по профессии даст вариант сохранить тех, кто хочет быть учителем, но ему необходимо самому себя содержать».

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