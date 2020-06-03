Москва, , 15:35 — REGNUM В Краснодарском крае и Крыме пляжи будут открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в этих регионах, сообщила 3 июня начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — цитируют ее «Известия».

Она также добавила, что в настоящее время Роспотребнадзор разрабатывает дополнительные требования к пляжам. При этом посещение неорганизованных пляжей «фатально» сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованных, уточнила Лысенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма КрымаВадим Волченко заявил, чтооткрытие региона для туристов начнётся поэтапно с середины следующего месяца.

По словам главы КрымаСергея Аксенова, гостиницам и санаториям разрешат открываться с 15 июня. Речь идёт об объектах с медицинской лицензией.

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