Найроби, , 15:35 — REGNUM Кенийский школьник стал лауреатом государственной награды в 2020 году за изобретение устройства для мытья рук. Об этом передает ВВС Swahili.

Девятилетний Стивен Вамукота подвесил канистру с водой на дерево и создал педаль, с помощью которой можно без контакта с устройством выливать воду и выдавливать жидкое мыло.

Он сказал своей матери, что имеющиеся в его родном городе на западе Кении устройства для мытья рук подвергают людей опасности заразиться коронавирусом через контакт.

Его отец, который является плотником по профессии, помог ему построить придуманное им устройство для мытья рук.

Мальчик вошел в число 68 лауреатов, которые отличились во время пандемии коронавируса. Они были награждены инаугурационной президентской премией Uzalendo Award (Награда за патриотизм).