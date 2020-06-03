Москва, 3 июня 2020, 15:33 — REGNUM ИА REGNUM проводит опрос москвичей о том, как они оценивают борьбу мэра Москвы Сергея Собянина против коронавируса в Москве. Из ответов 8 тысяч человек стало известно следующее.
По итогам борьбы С. Собянина против эпидемии москвичи ответили на вопрос: «Если бы сегодня были бы выборы мэра Москвы, то как бы Вы поступили?» таким образом, что положительный рейтинг Собянина составил — 8%, а его антирейтинг — 86%.
При этом москвичи так оценивают деятельность Собянина на посту мэра по пятибалльной шкале:
- Единица — 52%
- Двойка — 21%
- Тройка — 15%
- Четверка — 7%
- Пятерка — 5%
То есть мэра считают «двоечником» — 73%, «троечником» — 15%, «хорошистом» — 12%. Отдельно москвичи так оценили деятельность Собянина в борьбе с коронавирусом по пятибалльной шкале:
- Единица — 59%
- Двойка — 20%
- Тройка — 11%
- Четверка — 5%
- Пятерка — 5%
Таким образом, Собянина в качестве борца против эпидемии москвичи оценили как: «двоечника» — 79%, «троечника» — 11%, «хорошиста» — 10%.
Читайте ранее в этом сюжете: Итоги коронавируса: Собянина больше не хотят видеть мэром 78% москвичей