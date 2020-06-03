Москва, , 15:33 — REGNUM ИА REGNUM проводит опрос москвичей о том, как они оценивают борьбу мэра Москвы Сергея Собянина против коронавируса в Москве. Из ответов 8 тысяч человек стало известно следующее.

По итогам борьбы С. Собянина против эпидемии москвичи ответили на вопрос: «Если бы сегодня были бы выборы мэра Москвы, то как бы Вы поступили?» таким образом, что положительный рейтинг Собянина составил — 8%, а его антирейтинг — 86%.

При этом москвичи так оценивают деятельность Собянина на посту мэра по пятибалльной шкале:

Единица — 52%

Двойка — 21%

Тройка — 15%

Четверка — 7%

Пятерка — 5%

То есть мэра считают «двоечником» — 73%, «троечником» — 15%, «хорошистом» — 12%. Отдельно москвичи так оценили деятельность Собянина в борьбе с коронавирусом по пятибалльной шкале:

Единица — 59%

Двойка — 20%

Тройка — 11%

Четверка — 5%

Пятерка — 5%

Таким образом, Собянина в качестве борца против эпидемии москвичи оценили как: «двоечника» — 79%, «троечника» — 11%, «хорошиста» — 10%.

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