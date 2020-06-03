Варшава, , 15:33 — REGNUM В сети появился трейлер нового расширения для многопользовательской игры «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра». Его опубликовали 3 июня на YouTube-канале проекта.

Новое расширение будет называться «Господин Зеркало», а его центральным персонажем станет Гюнтер о'Дим — главный антагонист игры «Ведьмак 3: Каменные сердца». Дополнительный контент станет доступен уже 30 июня 2020 года.

Напомним, «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» — это многопользовательская карточная коллекционная игра, основанная на франшизе «Ведьмак» от польской студии CD Projekt RED. Её релиз состоялся в 2016 году.

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