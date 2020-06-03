Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Коронавирусная инфекция опасна тем, что человек может перенести её бессимптомно. При этом он представляет опасность для окружающих. На это указал заместитель главного врача паталогоанатомического бюро Ростовской области Юрий Макаренко, передаёт ИА REGNUM.

«Инфекция не предсказуема. Человек может чувствовать себя здоровым, но он уже опасен для окружающих», — сказал Макаренко в ходе онлайн-брифинга 3 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области зарегистрировано 5 тыс. 373 случая заражения коронавирусом. При этом большинство жителей, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, переносят инфекцию бессимптомно.