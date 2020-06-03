Москва, , 15:31 — REGNUM По данным на 3 июня, в регионах России сделано более 11,4 млн тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Лидирует по количеству сданных анализов на коронавирус Москва, сделано 2 млн 682 тыс. 999 тестов. На втором месте Санкт-Петербург — 897 тыс. 392, на третьем — Московская область — 602 тыс. 794 тестов.

Также в пятерку лидеров по количество лабораторных исследований вошли Свердловская область — 305 тыс. 210 и Краснодарский край — 274 тыс. 582 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия находится на втором месте в мире по количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

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