Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM Нижегородские чиновники, музейные работники, члены команды фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест Нижний Новгород» организовали уборку и благоустройство территорий объектов культурного наследия и заповедных зон Нижнего Новогорода. — сообщает пресс-служба правительства региона.

От мусора очистили историческую застройку в центре города и несколько парков. Субботники прошли в Александровском саду, на Щёлоковском хуторе, в парках имени Кулибина и имени Свердлова. Мусор был вывезен и от домов-памятников на улице Славянской. Было собрано четыре грузовика с мусором. Работы на Нижегородских объектах культурного наследия продолжаются.

На работы по благоустройству выходили все желающие. Инвентарем и средствами индивидуальной защиты добровольных дворников обеспечивали администрации районов.