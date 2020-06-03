Берн, , 15:30 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Швейцарии было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Таким образом общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране теперь возросло до 30 893 человек.

Также сообщается, что за это же время в Швейцарии три пациента умерли от COVID-19, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало 1 660.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 6 мая на территории Швейцарии начнется третья фаза смягчения карантинных мер безопасности, в рамках которой будут разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, а также сняты ограничения на посещение ресторанов, баров, дискотек, рынков, общественных бассейнов и развлекательной инфраструктуры.