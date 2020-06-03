Кстово, Нижегородская область, , 15:27 — REGNUM Благотворительная организация поставила в Кстовскую центральную районную больницу рамочную установку «панель дезинфекции», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Оборудование установят в шлюзе, который разделяет в больнице «красную» и «зеленую» зоны. Ежедневно 40 сотрудников Кстовской больницы будут проходить в ней дезинфекцию.

Обработка ведется раствором на основе перекиси водорода. Он не токсичен и не опасен для человека, однако надежно обеззараживает. Дозаправка требуется раз в три дня, дезинфицирующий раствор стоит недорого. говорят производители. Панель дезинфекции — местная продукция. Их выпускают на единственном в Нижегородском регионе предприятии.

«Очень приятно, что есть предприниматели, неравнодушные люди, помогающие нам сегодня бороться с опасным вирусом. И мы безмерно благодарны всем. Сегодня благотворительная организация привезла в больницу рамку для дезинфекции персонала, работающего в так называемой красной зоне. Это еще один дополнительный шаг к эпидемическому благополучию наших сотрудников», — отметил главный врач Кстовской ЦРБ Александр Цопов.