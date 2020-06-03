Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM В Ростовской области тела умерших пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус, обрабатывают спиртовым дезраствором. Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня сообщил заместитель главного врача областного паталогоанатомического бюро Юрий Макаренко, передаёт ИА REGNUM.

«Тело умершего [пациента с SARS-CoV-2] обрабатывают дезраствором, который содержит 70% спирта», — уточнил спикер.

По его словам, во время вскрытия патологоанатомы могут заразиться коронавирусной инфекцией, «если не соблюдать меры предосторожности». Однако в настоящее время сотрудники областного паталогоанатомического бюро работают в противочумных костюмах и соблюдает все санитарные требования.

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