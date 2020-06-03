Лондон, , 15:22 — REGNUM Сегодня, 3 июня, в Steam состоялся релиз приключенческой игры Sea of Thieves. Об этом сообщается на официальной странице проекта в онлайн-магазине.

Стоимость Sea of Thieves в Steam составляет 725 рублей. Сообщается, что эта версия игры также поддерживает кроссплей между PC и Xbox One.

Напомним, Sea of Thieves — это приключенческая игра от британской студии Rare, посвящённая пиратской тематике. В ней геймеры смогут стать капитанами собственных кораблей и отправится на поиски сокровищ.

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