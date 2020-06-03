Москва, , 15:22 — REGNUM Дилеры компании Lexus возобновили продажу и обслуживание машин во всех автоцентрах России. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При этом в компании отмечают, что для клиентов был разработан целый ряд мер, которые помогут обезопасить их от заражения коронавирусом. Так, для минимизации контактов был запущен новый онлайн-сервис «Автомобили в наличии».

Этот сервис может помочь жителям России заранее выбрать машину в понравившейся комплектации и проверить ее наличие у ближайшего дилера.

Стоит отметить, что в апреле текущего года российские автолюбители приобрели 677 новых машин Lexus. Это на 64% ниже прошлогоднего уровня.

Напомним, с января по апрель дилеры Lexus в РФ продали 5240 автомобилей, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

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