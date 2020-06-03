Токио, , 15:18 — REGNUM Пока весь мир только начинает постепенно переходить на 5G, компании Samsung Electronics и Huawei Technologies уже активно борются за лидерство по установке базовых станций, которые станут основой будущих сетей нового поколения. Таким образом эти компании обеспечивают лидерство в гонке за 6G Южной Корее и Китаю. Об этом 3 июня сообщает Nikkei Asian Review.

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В материале отмечается, что Южная Корея стремится стать первой страной, запустившей коммерческие услуги 6G. Япония «играет в догонялки», в то время как США отчаянно пытаются вернуть себе лидерство в области инноваций.

Ожидается, что работа по стандартизации технологических спецификаций для сетей шестого поколения начнется примерно в 2023 году. Этот шаг, скорее всего, положит начало разработке оборудования и деталей в преддверии ожидаемой коммерциализации около 2027 года. Также предполагается, что базовые станции претерпят изменения и смогут поддерживать скорость более 1 терабит в секунду. Это в десять раз быстрее, чем 5G.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года стало известно о том, что власти Японии начали подготовку к внедрению на территорию страны систем связи шестого поколения (6G). Планируется, что разработкой комплексной стратегии перехода на новый формат займётся экспертный совет, в состав которого войдут как представители общественности, бизнеса, так и государственные структуры. В исследования и разработки 6G страна намерена вложить $ 2,03 млрд.

Почти годом ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны как можно быстрее внедрить технологии передачи данных 5G и 6G, иначе страна отстанет от конкурентов.

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