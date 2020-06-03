Стокгольм, , 15:18 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 8 человек. Такие данные 3 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 3 июня сообщила шведская газеты Fria Tider.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 542 человека. Их число увеличилось на 74 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 40 803 человека. За сутки были выявлены 2 214 новых случая заражения.

По состоянию на 2 июня 2 121 человека с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.