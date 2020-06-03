Москва, 3 июня 2020, 15:15 — REGNUM ИА REGNUM проводит опрос москвичей о том, как они оценивают деятельность мэра Москвы Сергея Собянина в период его борьбы против коронавируса в Москве и методов «самоизоляции», а затем — «безопасного поведения» и других ограничений.
Уже опрошено около 12 тысяч человек.
По итогам борьбы С. Собянина против эпидемии и подсчёта более 8 тысячи голосов по состоянию на вчерашний вечер москвичи следующим образом ответили на вопрос: «Если бы сегодня были бы выборы мэра Москвы, то как бы Вы поступили?»
- Не пошел бы на выборы, мне это не интересно — 6%
- Пошел бы на выборы и проголосовал за С. Собянина — 8%
- Пошел бы на выборы и проголосовал за какого-нибудь другого кандидата, только не за С. Собянина — 78%
- Пошел бы на выборы и проголосовал против всех кандидатов. — 8%