Москва, , 15:15 — REGNUM ИА REGNUM проводит опрос москвичей о том, как они оценивают деятельность мэра Москвы Сергея Собянина в период его борьбы против коронавируса в Москве и методов «самоизоляции», а затем — «безопасного поведения» и других ограничений.

Уже опрошено около 12 тысяч человек.

По итогам борьбы С. Собянина против эпидемии и подсчёта более 8 тысячи голосов по состоянию на вчерашний вечер москвичи следующим образом ответили на вопрос: «Если бы сегодня были бы выборы мэра Москвы, то как бы Вы поступили?»