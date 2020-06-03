Москва, , 15:23 — REGNUM Компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой Адольф Гитлер изображён принимающим военный парад в Москве, является пропагандой нацизма. Об этом заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают на принятие мер в отношении этой игры профильными ведомствами. Песков добавил, что сожалеет о появлении подобной игры в России в год, когда отмечается 75-летие Победы.

«Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как пропаганда нацизма, это недопустимо», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о требовании Генпрокуратуры России удалить из интернета тизеры компьютерной игры Strategic Mind: Blitzkrieg, выпущенной украинским разработчиком Starni Games в конце мая. Однако игру по-прежнему могут скачать российские пользователи. Игру можно проходить на стороне нацистской Германии, при этом в одном из рекламных роликов показан Гитлер, наблюдающий за парадом на Красной площади.