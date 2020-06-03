Москва, , 15:09 — REGNUM С 28 марта в регионах Российской Федерации действует режим самоизоляции. Но, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, некоторым категориям граждан необходимо получать средства технической реабилитации бесперебойно. В этом им сейчас помогают участники команды «Молодежки ОНФ». Волонтеры не только выезжают к людям с ограниченными возможностями здоровья на дом, но и помогают оформить заявления, но и передают документы в Фонд социального страхования РФ.

В Омске добровольцы помогли уже более 350 семьям из 32 муниципальных районов. Как признаются сами заявители, у многих из них на руках маленькие дети, которым требуется постоянное внимание, а оставить ребенка одного они не могут, поэтому такая помощь волонтеров — колоссальная поддержка.

«Большое спасибо за то, что Вы делаете. Для нас это огромная экономия сил, потому что даже в обычное время на заполнение всех заявлений и подачу их в центры уходит много времени», — отметила жительница Омска Ольга Сивирина.

А участники команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге за одну неделю передали в территориальное отделение Фонда социального страхования более 100 заявлений.

«В этот непростой период, лица с ограниченными возможностями как никто нуждаются в нашей поддержке, и я как, человек, имеющий некоторые проблемы здоровья — это понимаю. Поэтому, сегодня, вместе с другими участниками команды «Молодежки ОНФ» помогаю всем тем, кто в этом нуждается. Пандемия пройдет, а улыбки и слова благодарности этих замечательных людей останутся на всю жизнь», — резюмировал участник команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге Сергей Соловьев.