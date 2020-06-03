Архангельск, , 15:08 — REGNUM В Архангельской области за сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 178 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 2587. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — 112 северодвинцев, Из них 82 — работники оборонных предприятий «Севмаш» и «Звездочка». Список пациентов пополнили также 34 архангелогородца, 11 жителей Холмогорского района, 8 жителей Новодвинска. По 4 пациента выявили в Котласском и Верхнетоемском районах, по одному — Пинежском, Вельском и Плесецком. Два случая заражения подтвердились в Приморском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области лаборатории, обрабатывающие тесты на коронавирус, могут перевести на круглосуточный режим.