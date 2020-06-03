Москва, , 15:06 — REGNUM Врач — ординатор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Заур Козырев почти 16 лет назад, во время атаки террористов на школу в Беслане, оказался в заложниках, и был ранен осколком бомбы, который теперь хранится в музее центра Бакулевского центра. В 10 лет ему была проведена сложнейшая операция под руководством Главного кардиохирурга Министерства здравоохранения России Лео Бокерия.

В своей беседе с корреспондентом ИА REGNUM Заур Козырев поделился своим возмущением от демарша блогера Алексея Навального в соцсетях.

Напомним, во вторник, 2 июня 2020 года, блогер Алексей Навальный сделал в принадлежащих ему ресурсах в социальных сетях публикации порочащего содержания о ролике телеканала RT, в котором уважаемые россияне выражали поддержку поправкам к Конституции.

Среди участников ролика — советский и российский актер Василий Лановой, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, знаменитый врач Лео Бокерия, космонавт, Герой России Олег Кононенко, двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и другие.

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«Лео Антонович Бокерия — великий врач, честный и бескорыстный человек, который никогда не делает различия между бедными и богатыми людьми, он проводит по несколько сложнейших операций в день ‑ и для взрослых, и для детей. Он и мне спас жизнь неоднократно» — рассказал Заур Козырев.

Он также подчеркнул, что называть Лео Бокерия и других участников ролика RT «продажными холуями», как это сделал Алексей Навальный, недопустимо.

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