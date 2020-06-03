Бишкек, , 15:05 — REGNUM Количество жертв коронавируса в Киргизии увеличилось до 20 человек. За минувшие сутки в стране умерли три местных жителя, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 3 июня, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам представителя минздрава, в Нарынской областной больнице скончался 84-летний мужчина и в Ошской межобластной больнице — еще двое мужчин в возрасте 55 и 59 лет.

Один из них — врач-фтизиатр центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов, заразившийся коронавирусом во время работы с пациентами.

Это уже второй случай смерти медицинского работника от коронавируса, зафиксированный в Киргизии.

Также замглавы минздрава сообщил, что за последние сутки в Киргизии выявили еще 26 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 1 871 случай заражения.

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