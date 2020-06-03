Копенгаген, , 15:41 — REGNUM В Дании приостановили обучение в одной из средних школ, расположенной в Роскилле. Администрация образовательного учреждения приняла такое решение после того, как несколько учеников сдали положительный тест на коронавирус после поездки в Швецию. Об этом 3 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

1 июня директор школы объявил, что пять учеников заразились коронавирусом. Инцидент произошел после того как двенадцать первоклассников отправились на каникулы в Швецию во время выходных. Их поездка состоялась, несмотря на то, что министерство иностранных дел Дании настоятельно рекомендовало не совершать туристических визитов в Швецию, сильно пострадавшую от коронавируса.

После того, как выяснилось, что пять учеников подверглись инфицированию, директором образовательного учреждения было принято решение о временном прекращении всех очных занятий и переводе учащихся на удаленное обучение.

«Вы можете удивиться, почему студенты думали о последствиях. Можно также задаться вопросом, почему ни один взрослый или кто-либо еще не вмешался. Но это их личное дело», — прокомментировал директор школы Клаус Ниллер Нильсен.