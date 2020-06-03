Стокгольм, , 16:14 — REGNUM Согласно оценкам Шведского государственного стипендиального комитета, ожидается, что этой осенью примерно 550 000 студентов получат учебные гранты. Их количество увеличится примерно на 100 000 по сравнению с началом учебного 2019 года. В ведомстве заявили, что такая потребность в государственной поддержке со стороны студентов является прямым следствием пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это определенно эффект коронавируса. Такое количество заявок — новый рекорд. Мы ожидаем, что больше людей будут учиться из-за безработицы, и еще около 40 000 человек получат финансирование для своего обучения этой осенью», — заявила представитель ведомства Кристина Эриксон, добавив, что значительная часть увеличившихся заявок приходится на безработных студентов.

Сообщается, что расчеты Шведского государственного стипендиального комитета основаны на опыте финансового кризиса 2008−2009 гг., когда число людей, получающих финансирование для получения высшего образования, резко возросло.