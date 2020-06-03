Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Специалисты Университета Лёнчёпинга в Швеции в настоящее время изучают, могут ли разные группы крови влиять на восприимчивость к коронавирусу SARS-CoV-2 и степени протекания заболевания COVID-19. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Йохан Нордгрен, специалист по медицинской микробиологии, говорит, что только группа крови оказывает влияние на восприимчивость к нескольким инфекционным заболеваниям. В свою очередь, он пообщался с журналистами и ответил на вопросы касательно проводимых исследований в университете.

«Группы крови человека были связаны с предыдущими эпидемиями, такими как оспа, чума и множеством других инфекционных заболеваний», — говорит Нордгрен.

«Но какие исследования проводятся по этому вирусу, SARS-CoV-2? Изучили ли вы и определили, что группа крови может оказать влияние и на этот вирус?», — спрашивают журналисты.

«Результаты одного наблюдения, сделанного в Гонконге во время последней вспышки атипичной пневмонии, в начале 2000-х годов, заключались в том, что большая часть людей с группой крови А и меньшая доля людей с группой крови O были госпитализированы. Затем это интерпретировали как то, что наличие группы крови O обладает большим защитным действием, а группа крови А является фактором риска», — отвечает ученый, добавляя, что предварительные исследования нового вируса SARS-CoV-2 дают аналогичные результаты.