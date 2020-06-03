Бухарест, , 14:57 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за прошедшие сутки увеличилось на 152 и теперь составляет 19 669. Об этом 3 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 19 669 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за минувшие 24 часа в стране было зафиксировано 9 скончавшихся от COVID-19, в результате чего общее число летальных исходов достигло 1 288.

Кроме этого, уточняется, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в Румынии на сегодняшний день составляет 13,8 тысячи пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл признал, что с самого начала пандемии Швеции следовало принять больше мер для ограничения распространения коронавируса.