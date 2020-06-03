Москва, , 14:54 — REGNUM В России дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологической службы должно лечь в основу безопасности страны, завил 3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Все это (ситуация с коронавирусом) еще раз показало значимость санитарно-эпидемиологической службы, ее дальнейшее развитие должно лечь в систему биологической безопасности нашей страны», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.

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