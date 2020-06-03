Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время общения с жителями региона 3 июня сообщил о возможном открытии границ с Финляндией до начала августа. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

Очередная прямая линия жителей Ленинградской области с губернатором региона Александром Дрозденко вызвало оживленную дискуссию. Жители задавали вопросы о наболевшем, просили уточнить, когда откроются бани в «красной» по коронавирусу зоне, можно ли привозить родственников из других регионов, и что делать со «сгорающей» шенгенской визой и «зелёной картой».

В ответ глава региона сообщил, что границы с Финляндией с российской стороны откроются до начала августа. Кроме того, он заметил, что если в месте пребывания не будет новых заболевших, то и карантин проходить не надо.

Читайте также: В Ленобласти выявили 54 заразившихся SARS-CoV-2 и выписали 77 человек

«Если страховка и визы до конца года, то есть шанс использовать. Я запрошу позицию Роспотребнадзора и МИДа по открытию границы», — ответил жителям Дрозденко.

Отметим, в настоящий момент генеральное консульство и визовый центр Финляндии в Петербурге приостановил до 14 июня прием документов на визы от граждан РФ. Вероятно, ограничения на работу будут продлены на более длительный срок вплоть до того времени, пока не откроются границы между странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Туризм в Ленобласти и Петербурге строит планы на июль