Сеул, , 14:54 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, из больницы выписан представитель сухопутных войск.

По состоянию на 10:00 по местному времени 3 июня в армии Южной Кореи зафиксировано 53 случая заражения коронавируса. Общее число выписанных из больниц увеличилось до 41 человек.

В настоящее время на карантине находятся более 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 46 случаев заражения. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 590.