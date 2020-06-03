Симферополь, , 15:02 — REGNUM Симферопольский суд арестовал на 30 дней боевика 95-й бригады ВСУ Евгения Добринского, задержанного на российско-украинской границе в Крыму, 3 июня сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добринскому сроком на 30 суток — до 1 июля», — сказано в решении суда.

Адвокат задержанного заявил, что в установленные сроки подаст апелляцию.

Мужчину обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Ему может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ РФ опубликовала видеозапись задержания и допроса украинского военного. Версия украинских СМИ о «похищении» мужчины «российскими спецслужбами» оказалась ложью — гражданин Украины пришёл в Россию сам, находясь в нетрезвом состоянии.

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