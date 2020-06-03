Дербент, Дагестан, , 14:58 — REGNUM Власти дагестанского Дербента смягчили ограничения, введенные на территории города в связи с пандемией коронавируса. Возобновлена работа парикмахерских строго по записи, а также разрешены вечерние прогулки не более двух человек вместе, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе администрации муниципалитета.

Заместитель главы Дербента Заур Эминов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в городе наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19 и пневмонией. По его данным, количество выздоровевших увеличивается, а число вновь заболевших, наоборот, снижается. Сократилось, по его словам, и количество летальных исходов.

«Это позволило нам снять ряд ограничений — горожанам разрешается совершать вечерние прогулки не более двух человек вместе, а также возобновлена работа парикмахерских строго по записи и соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сказал Эминов.

Гулять дербентцам разрешено во всех парках города, по набережной и переулку Казем-Бека. Дезинфекции этих мест будет уделяться особое внимание. При этом горожане во время прогулок должны строго соблюдать масочный режим и санитарную дистанцию.

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