Москва, , 14:46 — REGNUM Самые любимые у жителей России отечественные сериалы — «Ликвидация», «Ментовские войны» и «Реальные пацаны» (по 12%), приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Также любителем длинные телевизионных историй нравится «Пёс» (6%), «Великолепный век» (3%), «След» (2%) и «Динозавр» (2%). У менее 1% пользуются популярностью «Сваты», «Тест на беременность» и «Тайны следствия».

Из зарубежных телесериалов гражданам нравятся «Сверхъестественное», «Отчаянные домохозяйки» и «Чужестранка» (по 10%). Не смотрят никаких сериалов 18% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 16−17 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (69%) смотрят сериалы. 24% — каждый день.

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