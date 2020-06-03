Бейра, , 14:45 — REGNUM Эксперты заявляют о растущей дискриминации в отношении лиц, предположительно, зараженных коронавирусом в Мозамбике. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения чиновников министерства здравоохранения Мозамбика.

По их словам, в городе Бейра пациентам с COVID-19 угрожали самосудом. Это привело к сокращению числа людей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами заболевания.

Работники системы здравоохранения пытаются убедить население обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо.

В связи с этим в минздраве приняли решение об ограничении объема распространяемой информации о заболевших COVID-19, в том числе не будут называться места, где были подтверждены случаи заражения.