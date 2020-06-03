Берлин, , 14:42 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Loder1899 создало оригинальные обвес для Ford Mustang. Об сообщается на сайте автокомпании.

Тюнеры оснастили Mustang комплектом сплиттера, который состоит из восьми частей. Его стоимость оценивается в 799 евро (порядка 61 тыс. руб.). Элементы конструкции имеют заостренные края, которые придают передней части Mustang агрессивный вид.

Кроме того, для авто тюнеры изготовили карбоновое заднее крыло, повторяющее по дизайну набор сплиттера. Крыло довольно низко расположено и имеет изогнутую форму. Его стоимость равна 1199 евро.

«Обуть» Mustang можно в эксклюзивные Klassik B от Loder1899. Эти шины имеют матовую отделку и контрастирующие с ней латунные заклепки вокруг внешнего обода. Однако стоят колёса не дёшево — цена каждого из них составляет 691 евро (около 53 тыс. руб.).

По желанию заказчика специалисты ателье могут установить на автомобиль выхлопную систему из нержавеющей стали с системой заслонок для движка V8. Более того, автомобиль можно оснастить специальными пружинами для занижении передней части авто на 25 мм, а задней — на 20 мм.

Напомним, подразделение компании Ford Motor — Ford Performance разработало специальный пакет для Mustang GT с мотором V8, благодаря которому мощность двигателя выросла на 19 л. с., до 485 «лошадей».

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