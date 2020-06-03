Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM В свердловском Законодательном собрании предварительно одобрили законопроект, запрещающий шуметь в многоквартирных домах в дневное время. Решение принял комитет Заксобрания по законодательству и общественной безопасности.

Как передаёт «Областная газета», теперь судьбу закона решат на общем заседании представительного органа.

«Маленьким детям и людям в возрасте днём необходимо отдыхать», — заявил глава комитета Владимир Никитин.

По словам депутата, «шумные» виды работ можно будет проводить, если граждане договорились со своими соседями.

Как сообщало ИА REGNUM, идея законопроекта возникла у депутатов во время «режима повышенной готовности»,