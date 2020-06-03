Стокгольм, , 14:41 — REGNUM Государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл признал, что с самого начала пандемии Швеции следовало принять больше мер для ограничения распространения коронавируса. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Если мы столкнемся с этой же болезнью (COVID-19), имея в виду, что мы знаем о ней сегодня, то я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», — заявил Тегнелл.

«На полпути?», — уточнил журналист.

«Да, я думаю, что в том, что мы сделали в Швеции, содержится потенциал для улучшения, это совершенно ясно. И было бы хорошо знать, что именно нужно закрывать, чтобы лучше предотвратить распространение инфекции», — пояснил Тегнелл.

Напомним, что в отличие от многих других стран Европы, Швеция выбрала стратегию отказа от карантина. Правительство не стало вводить жесткие ограничительные меры. Было ограничено проведение массовых публичных мероприятий, закрыты университеты, колледжи, старшие классы в школах. Однако во время пандемии свою работу продолжили рестораны, кафе, гостиницы и многие другие места так называемого гостеприимного сервиса.