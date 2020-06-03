Владикавказ, , 14:34 — REGNUM В Северной Осетии решили оказать реальную помощь медикам в период пандемии коронавируса два представителя городского собрания Владикавказа. Депутаты Артур Кокоев и Казбек Джибилов сели за руль машин скорой помощи, пишет «Интерфакс-Юг».

Один из них возит врачей детской поликлиники №3, второй — горполиклиники №4 в столице республики, сообщили в пресс-службе собрания представителей.

Посильную помощь оказывают и члены общественного совета города. Игорь Цахилов присоединился к движению волонтеров и развозит продукты питания и другие необходимые вещи нуждающимся, а Жанна Маргиева руководит волонтерским штабом в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.

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