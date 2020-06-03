3 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 15:06 — REGNUM Что в Москве с правами человека? Беда. И на это долгие годы не обращали никакого внимания. Москва преображается, хорошеет, добивается экономических успехов, ради такого ведь можно и потерпеть?

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву РФ, Роспотребнадзору вместе с мэрией Москвы и экспертами-юристами проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице. Особенно в той части, где это касается прав и интересов граждан.

Мишустин указал на самое больное место Москвы и мэра Сергея Собянина — вольное обращение с правами её жителей. Ведь любой вопрос намного эффективнее решается, если представить, что нет больше никаких интересов, только собственные идеи, планы и проекты. В последние годы москвичи не раз испытывали на себе лютую решительность власти. Так было в «ночь длинных ковшей», когда большой кусок частного бизнеса столицы попросту снесли. Так было, когда решалась судьба полулегальных построек, «самостроев», например гаражных кооперативов, возведённых ещё при СССР или в 90-е, но стоявших на птичьих правах. Их убирали за грошовую компенсацию при малейшем интересе к земле. Так было, когда представители крупного строительного бизнеса захватывали в престижных столичных микрорайонах куски земли — «пустыри», природные зоны, дворовые территории. Лишь в редких случаях удавалось отстоять светлое небо и пространство для прогулок.

Сергей Собянин Mos.ru

В 2016 году в столице запустили проект «Московская электронная школа» (МЭШ), стоивший колоссальных средств. Не спрашивая родителей, традиционный инвентарь образования, такой как доска, мел или тетрадь, начали вытеснять и заменять гаджетами — электронной доской, планшетами. Как неоднократно сообщало ИА REGNUM в цикле статей по данной теме, перед запуском не проводилось ни серьёзных медицинских исследований, ни обсуждений. В стороне оказались и родители, и научное сообщество. У специалистов возникли серьёзные вопросы — а как нововведение, полностью меняющее жизнь ребёнка, скажется на его психологическом здоровье? Но задавались они в глухую стену, без ответа и реакции городских властей.

Когда мир и Россию накрыла пандемия коронавируса, в Москве решительные методы властей смешалась с их же паникой, непоследовательностью и ошибками. На первом этапе в городе не предприняли должных мер, связанных с изоляцией возможных источников заражения. Должный контроль отсутствовал на вокзалах, в аэропортах, и даже выявленных носителей вируса направляли не в обсерваторы, а оставляли по домам на амбулаторном лечении. Разумеется, решето воды не удержало, произошла вспышка и массовое заражение, на которое ответили уже жёсткими и столь же массовыми мерами.

Полтора месяца для перемещения по Москве требуется цифровой пропуск, при оформлении которого нужно сообщить свои персональные данные городскому правительству через его официальный портал. Как быть тем людям, кто не хочет передавать данные, опасается за их безопасность? Как быть тем, кому не хватает технических знаний и у кого отсутствуют технические возможности для оформления документа?

Прогулка по Москве Mos.ru

Позволяла ли ситуация, кроме поездок по работе и другим важным целям, предусмотреть возможности прогулок или индивидуальных занятий спортом? Минимум полтора месяца, а пенсионерам дольше, все те, у кого не было уважительной причины, проводили время в четырёх стенах тесных московских квартир.

Как оценить удалённый контроль за жизнью горожан при помощи камер видеонаблюдения и приложения «Социальный мониторинг»? На работу последнего масса жалоб, начиная с того, почему обязанность установить компьютерную программу вообще карается штрафом. Признаются нарушителями люди, которые не в реальности отошли от правил, а не исполнили порядок действий программы, которая не всем удобна и понятна. Пользователи обвиняют «Социальный мониторинг» в многочисленных ошибках и сбоях, чтобы получить обратную связь, достаточно зайти на соответствующие разделы с отзывами о приложении в интернете.

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Работал ли механизм обжалования штрафов? Доступны ли телефоны горячих линий, которые должны были решать вопросы?

Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву Дарья Антонова © ИА REGNUM

Не нарушались ли права больных, которым предстояло плановое лечение? Есть ли случаи, когда из-за перепрофилирования медучреждений ухудшалось состояние здоровья людей? Таких историй немало можно услышать в частных разговорах или прочитать в социальных сетях, однако в департаменте здравоохранения проблему отрицают.

И когда уже начало казаться, что у москвичей и нет никаких прав, их жизнями, свободами, распорядком и интересами можно распоряжаться в зависимости от текущей ситуации, об этом заговорили в правительстве России. Это сильный и неожиданный ход, способный, если премьер-министру хватит характера, довести начатое до конца, повысить авторитет и собственный, и власти в целом. Но хватит ли?

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