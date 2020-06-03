Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Те, кто хочет максимально обезопасить себя от нападения клещей, необходимо подготовиться к прогулкам на природе, где могут поджидать свою жертву эти опасные твари. О том, как одеваться для таких прогулок, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала врач по гигиеническому воспитанию петербургского «Городского центра медицинской профилактики» Елена Вдовиченко.

Подбирая одежду, надо помнить о правиле шести резинок — плотно стягивать одежду на обеих руках, на обеих ногах и на поясе. Поэтому брюки следует заправлять в сапоги с плотной стяжкой, а кофту с длинным рукавом или свитер — в брюки. При этом рукава должны плотно прилегать к коже рук.

Если это правило соблюдено, клещ не сможет пролезть к наиболее уязвимым паховой, подколенной, подмышечной, шейной областям. Обязателен головной убор или капюшон, потому что клещи часто впиваются в кожу за ухом.

Елена Вдовиченко опровергла широко распространенный миф о том, что клещи могут сидеть на деревьях и прыгать на человека сверху. Они обитают на кустарниках и на траве, поэтому всегда приползают снизу.

Рассчитывать только на отпугивающие репелленты нельзя — правильная одежда гораздо вернее защитит от укусов клещей. Каждые полчаса нужно осматривать себя и свою одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, только с 18 мая по 24 мая в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 223 человека, в том числе 85 детей.

В Ленинградской области по состоянию на 1 июня зарегистрировано 1754 пострадавших от присасываний клещей в этом сезоне, в том числе 616 детей. Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях всех 17 районов области.

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