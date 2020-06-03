Эль-Кувейт, , 14:23 — REGNUM В Кувейте за сутки выявили 710 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране приближается к 30 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались свыше 230 человек. За последние сутки зафиксировано четыре случая смерти.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 380 тыс. человек.