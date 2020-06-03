Москва, , 14:18 — REGNUM Министр просвещения РФ Сергей Кравцов признал трудности, с которыми прошлось столкнуться в России при переходе на вынужденное дистанционное обучение еще в марте 2020 года, а также то, что школьники усвоили далеко не все знания на должном уровне. «Нам вначале было сложно вернуть образовательный процесс в нужное русло. Были определенные технические сложности», — заявил 2 июня в программе «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» министр.

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Он также обратил внимание, что столкнувшись с дистанционным обучением, многие сделали важный вывод — осознали всю ценность школ и значимость работы учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в редакцию агентства за время вынужденной учебы дома с марта по май поступало много жалоб на дистанционное обучение. Эксперты указывали, что знания, получаемые таким образом детьми, плохо усваиваются, страдает качество образования.

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Сергей Кравцов обратил внимание, что в начале 2020/2021 учебного года будет проведена диагностика знаний учеников: «Мы проведём срез знаний. Поймём, какие есть образовательные дефициты по всем темам, не для того чтобы выставить какие-то оценки. А для того чтобы максимально эти дефициты компенсировать».

Он добавил, что создаётся целая программа помощи школам, ученикам, их родителям в начале следующего учебного года, «чтобы восстановить знания, которые по понятным причинам могли быть не усвоены на должном уровне».

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