Ярославль, , 14:16 — REGNUM В Ярославской области 26,7% пациентов выздоровели от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре по коронавирусу. Цифра в 26,7 процента является одной из самых низких в Центральном федеральном округе. Средний показатель по ЦФО составляет 44 процента, по России — 45,3. Наибольшая доля вылечившихся от коронавируса в Центральном федеральном округе зафиксирована в Тверской области (71%), наименьшая — в Московской области (22,6%).

Инфографика ИЦК

Как ранее сообщало ИА REGNUM за все время пандемии в Ярославской области коронавирус был выявлен у 3356 человек, в регионе на утро 3 июня выздоровело 896 человек.

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