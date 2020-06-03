Вашингтон, , 14:15 — REGNUM В сети появился первый трейлер симулятора создания игровой студии Mad Games Tycoon 2. Его опубликовали 2 июня на YouTube-канале EggcodeGames.

В Mad Games Tycoon 2 игрокам предстоит создать свою собственную студию по разработке видеоигр и управлять её работой. Релиз проекта в Steam ожидается позднее в 2020 году.

Напомним, первая часть Mad Games Tycoon вышла в 2016 году. Проект был тепло встречен геймерами и получил множество положительных отзывов.

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