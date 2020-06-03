Москва, , 14:14 — REGNUM

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов осудил высказывания блогера Алексея Навального в социальных сетях.

«Оскорбления вместо политической дискуссии — способ привлечь к себе внимание. Иногда лучше жевать, чем говорить», — заявил Михаил Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 2 июня, Алексей в социальных сетях Telegram и Twitter опубликовалвидео-ролик телеканала RT, в котором известные люди выражают поддержку поправкам в Конституцию.

При этом он подписал его так: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели»

Напомним, среди тех, кто принял участие в записи ролика — известные и заслуженные россияне: советский и российский актер Василий Лановой, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, знаменитый врач Лео Бокерия, космонавт, Герой России Олег Кононенко, двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и другие.

Читайте также: Заслуженный офицер резко осудил высказывания Алексея Навального в соцсетях