Москва, , 14:11 — REGNUM В случае наступления второй волны коронавирусной инфекции, российское здравоохранение будет готово ответить и на этот вызов и справится с ним. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса

Официальный представитель Кремля добавил, что потенциальная возможность второй волны распространения нового коронавируса с разной долей вероятности сейчас просчитывается специалистами. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что инфраструктура российского здравоохранения «поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы».

«Эффективность созданной инфраструктуры для борьбы с коронавирусом и по недопущению перегрузки доказана неоднократно», — добавил Песков.

Ранее по теме: Голикова: российское здравоохранение выдержало испытание коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о существующей угрозе повторного всплеска коронавируса в мире. По его словам, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной. Клюге подчеркнул, что на сегодняшний день «дела обстоят не лучше, чем это было в начале года», поскольку по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия получит вторую волну эпидемии, если спешно снимет ограничения