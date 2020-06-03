Уфа, , 14:13 — REGNUM В нескольких муниципалитетах Башкирии введут единую школьную форму. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, единую школьную форму введут с начала учебного года в Федоровском, Благоварском, Абзелиловском и Янаульском районах республики. Ее будут носить около девяти тысяч учащихся с 1 по 5 классы.

Отмечается, что такое предложение внесло министерство образования Башкирии по поручению главы региона Радия Хабирова.

Сообщается, что коллекцию школьной формы создала ассоциацией легкой промышленности региона совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. Модели для мальчиков и девочек разработаны на разные возраста и погодные условия. Они доступны по цене при хорошем качестве.

На форме будет присутствовать шеврон с символикой Башкирии.

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