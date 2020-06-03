Веллингтон, , 14:09 — REGNUM Разработчики Path of Exile анонсировали новый контент для своей игры. Трейлер дополнения «Жатва» был опубликован на официальном YouTube-канале проекта 2 июня.

В «Жатве» игрокам предстоит собирать магические семена, чтобы вырастить из них могущественных монстров. После этого из побеждённых противников можно будет получить ресурсы для создания предметов экипировки.

Релиз «Жатвы» ожидается 19 июня 2020 года. Дополнение будет доступно на PC, PS4 и Xbox One.

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